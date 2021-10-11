Altay forması altında bu sezon Süper Lig'de oldukça başarılı bir performans gösteren Cebrail Karayel, transfer döneminde adından söz ettirecek isimler arasında yer alıyor. Flaş çıkışıyla dikkat çeken Cebrail Karayel için Galatasaray devreye girmiş durumda. Sağ beke bir takviye yapmayı planlayan Galatasaray, yerli transferi adına ilk hedefini de Cebrail Karayel olarak belirledi. Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Cebrail Karayel kimdir? Cebrail Karayel kaç yaşında, nereli? Cebrail Karayel hangi takımlarda oynadı? Bu soruların yanıtları ve detaylar haberimizde.

Cebrail Karayel kimdir? Cebrail Karayel kaç yaşında? Cebrail Karayel hangi takımlarda oynadı?

Cebrail Karayel, 15 Ağustos 1994'te Çorum'un Sungurlu ilçesinde doğdu. Çorum'un Ankara'ya en yakın ilçesi olan Sungurlu, Karadeniz ile başkent arasında yer alan otoyolun da üzerinde bulunmakta.

Cebrail Karayel'in de altyapılardaki futbol macerası Ankara'da başladı. 2006-12 yılları arasında daha sonra Başkent Akademi Futbol Kulübü adını alan Bugsaşspor ile futbola başladı. 2012-13 sezonunda ise o zamanlardaki adıyla Osmanlıspor'un altyapısında forma giydi.

2013-16 yılları arasında Osmanlıspor'un A takımında yer alan Cebrail, forma giymekte zorlanırken eski kulübü Bugsaş ve Adliyespor'da kiralık dönemler geçirdi.

2013-16 arası dönemi sadece 1 sezon hariç Bugsaşspor'da kiralık geçiren Cebrail, 2016'da da bonservisiyle Bugsaş'a transfer oldu.

2018'e kadar Ankara'da forma giyen Cebrail Karayel, 2018'de Şanlıurfaspor'un yolunu tuttu.

Şanlıurfaspor ile 1.5 sezonluk macera sonrası ise 2019'da bir kez daha Ankara'ya bu kez Ankaragücü formasıyla döndü.

Ocak 2019'dan Ocak 2021'e kadar Ankaragücü forması giyen ve bu süreç içinde Süper Lig deneyimi de yaşayan Cebrail Karayel, geçtiğimiz sezonun devre arasında Altay, TFF 1. Lig'de yer alırken İzmir temsilcisine transfer oldu.

Altay ile TFF 1. Lig'de başarılı bir performans sergileyen Cebrail, takımıyla birlikte Süper Lig'e yükseldi.

Ankaragücü dönemi sonrası hem Cebrail hem de Altay, Süper Lig'e dönerlerken başarılı sağ bek performansıyla dikkat çekmeyi başardı.

Altay'ın 27 yaşındaki sağ beki Cebrail Karayel, 2021-22 sezonunun başı itibariyle takımıyla 8 maça çıkarken 3 asist yapmayı başardı.