FIFA'nın, A Milli Takımımız'a karşı garip tutumu devam ediyor. 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç, koronavirüs sebebiyle ülkesindeki Türkiye maçına ev sahipliği yapamayacağını belirtmişti. Bunun üzerine Norveç, gruptaki ilk sınavını Cebelitarık'la deplasmanda oynamış, daha sonra da bu ülkeye yaklaşık 1 saatlik uzaklıktaki Malaga'da Ay-Yıldızlılar'a karşı seyahat etmeden maça çıkmıştı. Grupta yarınki 4. maçlar öncesi Milliler'in, Cebelitarık'a konuk olacağı mücadeleyi Estonya'dan Kristo Tohver, yardımcıları ve 4. hakemiyle yönetecek. Buraya kadar her şey normal...

Örnekleri var ama...

Ancak karşılaşmanın VAR hakemi ile AVAR hakemi, 7 Eylül'deki rakibimiz Hollanda'dan olacak! Allard Lindhout VAR'da, AVAR'da da Jeroen Manschot görev alacak. Şu ana kadar FIFA, farklı maçlarda hakem 4'lüsünün yanına başka ülkeden VAR ve AVARverdi, veriyor ama bunların hiçbiri aynı grupta yer alan ülkelerin hakemleri olmadı. Bizim grupta yarınki diğer maçlarda VAR ve AVAR dahil tüm hakemler aynı ülkeden.

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