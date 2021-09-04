2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda birincilik için iki güçlü rakibi Hollanda ile Norveç'i yendikten sonra Letonya ve Karadağ karşısında beklenmedik beraberlikler alan A Milli Takımımız, bu akşam Cebelitarık deplasmanına çıkacak. Grubun en zayıf halkası olan Cebelitarık'ın henüz puanı yok ve şu ana kadar oynadığı 4 maçta Norveç'e 3-0, Karadağ'a 4-1 (d), Hollanda'ya 7-0 ve Letonya'ya da 3-1 (d) mağlup oldu. 8 puanla lider durumda olan Ay-Yıldızlılar'ın, artık grupta puan kaybına tahammülü yok.

İkinciler Play-Off oynuyor

Milliler elbette Cebelitarık karşısında favori ama sadece kazanmak yetmez! Avrupa'da gruplarını lider tamamlayan 10 takım, direkt Katar'ın yolunu tutacak. Grup ikincisi 10 ülke ile Uluslar Ligi’nden gelecek iki ekip ise Play-Off maçlarına çıkarak son 3 biletin sahibi olmaya çalışacak. Gruplarda puan eşitliği halinde tüm maçlarda alınan sonuçlar üzerinden ilk olarak genel averaja bakılıyor.

Hollanda’nın daha iyi...

Milliler'in averajı şu an 5, 1 puan arkasındaki Hollanda’nın 7, Karadağ’ın 3 ve Norveç'in ise 1. Bu yüzden Cebelitarık önünde 3 puanın yanında alınacak maksimum farklı bir galibiyet, hem ilerisi hem de 3 gün sonraki Hollanda deplasmanı için Ay-Yıldızlılar'a büyük moral verecek.

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