ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor’da Tuck’ın sözleşmesi feshedildi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor’da ABD’li oyuncu Morgan Tuck’ın sözleşmesi karşılıklı feshedildi. Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki forvetin sakatlık nedeniyle sezonu kapattığı kaydedildi.
Açıklamada, "Oyuncumuz Morgan Tuck’ın sözleşmesi, geçirdiği sakatlık sonrası sezonun geri kalanında oynamayacağı için karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Mersin ekibi, forvet eksikliğinini kapatmak için ABD’li oyuncu Jantel Lavender ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.