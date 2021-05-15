Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'dan yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası’nda da mücadele edecek Mersin ekibi, Asena Yalçın, Kuanitra Holingsvorth, Esra Ural Topuz, Yvonne Turner, Temi Fagbenle, Tiffany Hayes, Chelsea Gray ve Shavonte Zellous’u kadrosuna kattı. Mersin temsilcisi, geçen sezon 27 maçta 445 sayı atan oyuncusu Kristine Anigwe ile de yeniden sözleşme imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp üst yöneticisi Ender Ünlü, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası’nda şampiyonluk hedeflediklerini belirterek, "Sorumluluğumuzun farkındayız. Dünya standartlarında tesisimiz ve yıldız sporcularımızla Avrupa Kupası’nı almayı hedeflerken, kentimizin desteğini arkamızda görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

AA