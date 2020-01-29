ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor Jantel Lavender’ı transfer etti

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, ABD’li Jantel Lavender’ı kadrosuna kattı.

29 Ocak 2020, Çarşamba 22:44 Son Güncelleme:
- A +
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor Jantel Lavender’ı transfer etti

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, ABD’li Jantel Lavender’ı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mersin ekibi 31 yaşındaki uzun forvet Lavender ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.

Son olarak Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Chicago Sky’da oynayan 1,93 metre boyundaki uzun forvet, takımla birlikte antrenmanlara çıkacak.

Lavender, Türkiye’de daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yakın Doğu Üniversitesi’nde ter dökmüştü.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...