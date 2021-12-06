ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Hatayspor: 86-88

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7'nci haftasında Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Yenişehir Belediyesi, Hatayspor'u ağırladı. Karşılaşmayı Hatayspor 88-86 kazandı.
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Niyazi Yasin Kahraman, Uğur Akyıldız
ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 5, Shavonte Zellous 19, Tiffany Hayes 7, Kristine Anigwe 22, Esra Ural Topuz 6, Yvonne Turner 14, Fatmanur Karakaş 2, Sinem Ataş 11, Kuanitra Holingsvorth, Yeliz Doğan
HATAYSPOR: Deje Ellenberg 30, Maddalena Gorini 4, Büşra Akbaş 11, Bahar Ökten 10, Kalani Brown 24, Ayşegül Aladağ, Büşra Akgün, Elif Emirtekin 9, Gökçe Doğan, İdal Yavuz, Melis Lafatan
1'İNCİ ÇEYREK: 22-19
DEVRE: 52-36
3'ÜNCÜ ÇEYREK: 72 - 58
MERSİN, (DHA)