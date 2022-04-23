Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final serisi ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u konuk eden Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, rakibini 79-42 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Mücadeleye DeWanna Bonner, Tiffany Hayes, Asena Yalçın, Şevval Akalan ve Temi Fagbenle 5'i ile başlayan Çukurova Basketbol, ilk çeyreği 25-14 önde tamamladı. Üç oyuncusunun çift hanelere ulaştığı ikinci çeyrekte daha etkili bir oyun sergileyen Çukurova, soyunma odasına 56-27'lik skorla moralle girdi. Takımların skor üretmekte zorlandığı üçüncü periyotta ev sahibi ekip 11, konuk Bursa temsilcisi ise sadece 6 sayı bulurken, karşılaşmanın bu bölümü 67-33 sona erdi. Müsabaka ÇBK'nın 79-42 üstünlüğü ile tamamlandı. Bu sonuçla seride 1-0 öne geçen Çukurova Basketbol, 26 Nisan Salı günü deplasmanda oynayacağı serinin ikinci müsabakasını da kazanması halinde, OGM Ormanspor-BOTAŞ eşleşmesinin tur atlayanı ile yarı finalde karşılaşacak.

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Kerem Baki, Ahmet Murat Arıkanlı, İsmail Binbir,

ÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ (ÇBK) MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 4, Şevval Akalan 6, Yeliz Doğan, Fatmanur Karakaş, Sinem Ataş 13, Temi Fagbenle 19, Tiffany Hayes 13, DeWanna Bonner 7, Esra Ural Topuz 12, Nika Baric 5,

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Gizem Uca 2, İlemnur Ekengin, Merve Arı 7, Duygu Özen 5, Gonca Karataş 2, İrem Sözen 2, Saranda Dacı 10, Ferda Yıldız 3, Sudenur Bayrak, Victoria Macaulay 11,

1'İNCİ PERİYOT: 25-14

İLK YARI: 56-27

3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-33