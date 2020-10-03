ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - BOTAŞ maç sonucu: 81-63

Herbalife Nutritian Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi, parkede BOTAŞ'ı konuk etti. Kıyasıya geçen karşılaşma ev sahibi ekibin 81-63'lük üstünlüğüyle sonuçlandı.
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Ziya Özorhun (xx), Halil Erkoç (xx), Sedef Yarıcı (xx)
ÇBK YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Feride Şevval Akalan (xx) 5, Manolya Kurtulmuş (xx) 10 , Gökşen Fıtık (xx) 6, Yeliz Doğan (x) 1, Nuran Tutsak (x) 2, Alina Iagupova (xxx) 28, İlayda Güner (x) 4, Krıstıne C. Anıgwe (xxx) 16, Lıudmyla Naumenku (xx) 9
BOTAŞ: Elizabeth Olayato Williams (xx) 14, Büşra Akbaş (x) 9, Ayşe Cora (x) 4, Bahar Çağlar Ökten (x) 7, Tilbe Şenyürek (xx) 10, Işıl Alben (xx) 19
1’İNCİ PERİYOT: 22-18
İLK YARI: 43-33
3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-47