Dünyada yayınlanan birçok spor etkinliği ekranlara getiren Azerbaycan kanalı CBC Sport, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa maçlarını da şifresiz olarak futbolseverlerle buluşturuyor. İkinci haftanın programında Ajax- Beşiktaş maçının yer alması sonrası CBC Sport nasıl ve nereden izlenir? CBC Sport frekans bilgileri ne, şifresiz nasıl izlenir? sorularının yanıtları da merak konusu oldu.

CBC Sport nasıl ve nereden izlenir?

CBC Sport TV kanalını izleyebilmeniz için çanak anteninizin AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsünü açın. Uydu adı kısmında "AzerSpace 1/Africasat 1a" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans kısmına 11134 sayısını girin.

Polarizasyon kısmında H - Yatay seçin. Sembol kısmına 27500 sayısını girin. FEC değerini bir çok uydu cihazı otomatik seçmektedir, bu değeri değiştirmeyebilirsiniz. FEC değerini değiştirmek isterseniz CBC Sport TV yayınının FEC'i 5/6. Bütün frekans değerlerini düzgün girdikten sonra aramayı başlatıp yayınınızı izleyebilirsiniz.

CBC Sport frekans bilgileri ne, şifresiz nasıl izlenir?

Uydu: AzerSpace 46° Frekans: 11135 H 27500