Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi E Grubu son haftasında Lazio'yu konuk edecek. Aslan, Lazio deplasmanından 1 puanla bile dönse, grubu zirvede tamamlayıp son 16 turuna katılacak. Fenerbahçe ise Avrupa Ligi D Grubu’ndaki son maçında Frankfurt’u konuk ediyor. Almanlar liderlik, Fener de prestij ve ülke puanı için mücadele edecek. Dünyada yayınlanan birçok spor etkinliği ekranlara getiren Azerbaycan kanalı CBC Sport, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa maçlarını da şifresiz olarak futbolseverlerle buluşturuyor. Fakat son hafta programında iki temsilcimizin de maçları programda yer almıyor. Karşılaşmalar Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

CBC Sport nasıl ve nereden izlenir?

CBC Sport TV kanalını izleyebilmeniz için çanak anteninizin AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsünü açın. Uydu adı kısmında "AzerSpace 1/Africasat 1a" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans kısmına 11134 sayısını girin.

Polarizasyon kısmında H - Yatay seçin. Sembol kısmına 27500 sayısını girin. FEC değerini bir çok uydu cihazı otomatik seçmektedir, bu değeri değiştirmeyebilirsiniz. FEC değerini değiştirmek isterseniz CBC Sport TV yayınının FEC'i 5/6. Bütün frekans değerlerini düzgün girdikten sonra aramayı başlatıp yayınınızı izleyebilirsiniz.

CBC Sport frekans bilgileri ne, şifresiz nasıl izlenir?

Uydu: AzerSpace 46° Frekans: 11135 H 27500