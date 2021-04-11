Art arda alınan başarısız sonuçların ardından Sumudica'yla yollarını ayıran Karadeniz ekibi takımı Bülent Uygun'a emanet etmişti. Hatay ve Galatasaray gibi iki zorlu ekibi devirerek göreve başlayan tecrübeli hoca, Karagümrük'le de golsüz berabere kalmıştı. Geçen hafta 10 kişi kaldığı maçta Göztepe'ye diş geçiremeyen Rize, son olarak Trabzon'dan puan almayı başardı. Yeşil-Mavililer, Uygun yönetiminde çıktığı 5 maçta 8 puanı hanesine yazdırdı, nefes aldı.

Loic Remy'yle 30 dakika...

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ve çıktığı ilk 7 maçta 6 kez ağları sarsan Loic Remy yaşadığı düşüşün ardından ağır bir sakatlık geçirmişti. Yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalan ve geçen hafta sahalara dönen Fransız forvet dün de son 30 dakika forma giydi. Skoda'nın yerine oyuna dahil olan 32 yaşındaki oyuncu, özellikle son bölümde etkili olan Karadeniz ekibinin ataklarında büyük rol oynadı ancak takımına galibiyeti getiremedi.

'2 puan daha alabilirdik'

Yeşil-Mavililer'in deneyimli sol beki İsmail Köybaşı zorlu maçı değerlendirdi. Artık telafisi olmayan haftalara girdiklerini kaydeden İsmail, "Ligin boyu kısalıyor, 8-9 hafta kaldı. Kazanılan her puan, atılan her gol çok değerlidir, biz de bunun farkındayız. Trabzonspor karşısında 1 puan kazandık ama 2 puan daha alabilirdik son 10-15 dakikada ancak olmadı" ifadelerini kullandı.