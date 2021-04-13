Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor'un yöneticilerinden Hasan Yavuz Bakır, ligdeki kalan haftalar, transfer planlamaları ve Tarık Çetin ile ilgili konuştu. Bakır, Trabzonspor maçında yaptığı kurtarışlarla öne çıkan Tarık Çetin'e güvendiklerini vurguladı.

Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Emrah Karalinç'in sorularını yanıtlayan Hasan Yavuz Bakır'ın açıklamaları şu şekilde:

"Normalde bugün 44-45 puan bandında olmalıydık. Bunu gerçekleştiremedik. Çift maç haftalarında 10-12 oyuncumuz Covid-19'a yakalanmıştı. Çok maçlar kaybettik. Formsuzluklar yaşadık. Amacımız ligde ilk 10'a girmek ve Türkiye Kupası'nda final oynamaktı olmadı. Remy gibi katkı verecek futbolcularımızdan uzun süreli faydalanamadık. Önemli oyuncularımız takımdan uzak kalınca planlarımız tutmadı. Neden geride kaldığımızı aslında bu şekilde özetleyebiliriz"

'Boupendza gibi oyuncular arıyoruz'

"Bu sene takımımıza yapacağımız yeni takviyelerle daha doğru sonuçlar almak istiyoruz. Transferleri titizlikle incelemek bizim önceliğimiz. Önceki dönemlerde başarısı olmayan sonrasında olağanüstü performans gösteren oyuncular alıyoruz. Örnek olarak Boupendza'yı verebiliriz. Transferde çok daha dikkatli olmalıyız."

'Remy'den daha fazla faydalanacağız'

Sakatlığı sebebiyle 20 hafta kadar maç kaçıran Loic Remy'nin süre almaya başladığını ifade eden Bakır, Antalyaspor maçında Fransız golcünün daha fazla süre alma durumunun olduğunu, kararı Bülent Uygun'un vereceğini söyledi. Rizespor yöneticisi, "Remy süre almaya başladı. Buna ihtiyacı vardı. Antalya kampında çalışmalara başladı, oyuna sonradan dahil olmaya başladı. Remy çok istekli. Sezon başında her şey iyi gidiyordu. Remy'den daha fazla faydalanacağız. Antalya maçında daha fazla süre alabilir" açıklamasını yaptı.

Tarık Çetin açıklaması

Trabzonspor maçında 7 kurtarış yapan Tarık Çetin ile ilgili planlarını da anlatan Rizespor yöneticisi, "Tarık Çetin'i Fenerbahçe'den alırken Gökhan'ı yedeklemesi gibi bir planımız elbette vardı. Karagümrük şampiyon olunca Tarık'ın katkısı vardı. Gökhan Akkan Türkiye'nin en iyi kalecilerinden biri. Tarık hep zor zamanlarda şans buldu ve yüzümü kızartmadı. Türkiye'ye mesaj verdi. Tarık'tan çok umutluyuz. Rizespor'da başarılı performansı devam edecektir." ifadelerini kullandı.