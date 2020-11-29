Çaykur Rizespor'un serisi Galatasaray karşısında bitti
Fenerbahçe ve Kasımpaşa mağlubiyetleriyle lige girdikten sonra uçuşa geçen Mavi- Yeşilliler, Galatasaray karşısında bozguna uğradı. Oyun olarak beklenin altında kalan Karadeniz temsilcisi 4-0 kaybetti ve 6 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Son 6 maçını kaybetmeyen ve 3'ünü kazanarak çıkışa geçen Çaykur Rizespor'a ağır darbe... Galatasaray'ı konuk eden Karadeniz ekibi hem rakibine diş geçiremedi hem de Mbaye Diagne'nin hat-trick'ine ve Taylan'ın müthiş golüne engel olamadı. Oyun olarak rakibine üstünlük sağlayamayan Mavi-Yeşilliler, sahadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
Hedef, Karagümrük'te unutturmak
Bu sonucun ardından 6 maçlık yenilmez serisi sona eren Rize 12 puanda kaldı. Önümüzdeki hafta Karagümrük deplasmanına konuk olacak Karadeniz temsilcisi, 3 puana uzanarak hem bu ağır mağlubiyeti camiasına unutturmayı hem de yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.