Son 6 maçını kaybetmeyen ve 3'ünü kazanarak çıkışa geçen Çaykur Rizespor'a ağır darbe... Galatasaray'ı konuk eden Karadeniz ekibi hem rakibine diş geçiremedi hem de Mbaye Diagne'nin hat-trick'ine ve Taylan'ın müthiş golüne engel olamadı. Oyun olarak rakibine üstünlük sağlayamayan Mavi-Yeşilliler, sahadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Hedef, Karagümrük'te unutturmak

Bu sonucun ardından 6 maçlık yenilmez serisi sona eren Rize 12 puanda kaldı. Önümüzdeki hafta Karagümrük deplasmanına konuk olacak Karadeniz temsilcisi, 3 puana uzanarak hem bu ağır mağlubiyeti camiasına unutturmayı hem de yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.







