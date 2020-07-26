Süper Lig’de son hafta nefesleri keserken, özellikle küme düşme hattında durum oldukça karışıktı. Son hafta öncesi Çaykur Rizespor, Denizlispor, Yeni Malatya ve Kayserispor’la birlikte ligde tutunmak adına sahaya çıktı. Karadeniz ekibi, Fenerbahçe’nin konuğu olduğu mücadeleden 3-1’lik mağlubiyetle ayrılsa da, altındaki rakipleri Yeni Malatya ve Kayseri’nin son haftada aldığı mağlubiyetler doğrultusunda ligde kalmayı garantiledi. Yeni Malatya, Gaziantep’e 1-0, Kayseri de Trabzonspor’a 2-1’lik skorlarla boyun eğdi.

Tomas takımı hazırlıyordu

Sezona İsmail Kartal’la başlayan ardından Ünal Karaman’la yola devam ettikten sonra onunla yolları ayıran Rize’de gelecek sezon takımın başına geçecek olan Stjepan Tomas, son iki haftada takımı maçlara hazırlıyordu. Bu süreçte Mehmet Ali Karaca’nın yedek kulübesinde sahne aldığı ekip, bir bakıma bir önceki hafta aldığı 3-0’lık Yeni Malatya galibiyetiyle gelecek sezon da Süper Lig’in içinde kalmayı başardı.