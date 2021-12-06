Çaykur Rizespor, ligde İstanbul ekipleri ile deplasmanda oynadığı son 16 lig maçında beklentileri hiçbir şekilde karşılayamadı, hayal kırıklığı yarattı.

Son olarak Fenerbahçe karşısında da sahadan yenilgiyle ayrılan Karadeniz temsilcisi, bu süre içerisinde istatistiklerde dibe vurdu. Karadeniz temsilcisi, söz konusu süre içerisinde İstanbul takımlarına karşı 12yenilgi,3 beraberlik ve 1galibiyet elde edebildi.

Alper Potuk etkisiz kaldı

2013-2019 yılları arasında Fenerbahçe'de görev yapan Alper Potuk, dün Çaykur Rizespor forması ile eski takımına karşı sahne aldı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, mücadelede yedek soyundu. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, Alper'i ikinci yarıda tercih etti. Ancak tecrübeli futbolcu, sahada kaldığı süre içerisinde fark yaratamadı. Hücumda da beklenen performansı gösteremeyen Alper, sahada pek varlık gösteremedi.

Joel Pohjanpalo yine sessiz

Yaz transfer döneminde Rizepsor'a katılan forvet Joel Pohjanpalo, bu sezon sadece Galatasaray karşısında iki gole imza attı. 27 yaşındaki santrfor, dün Fenerbahçe karşısındada sahaya ilk 11'de çıktı. Fin oyuncu, ilkdevrede şans bulurken, bir hayli etkisiz kaldı. Hal böyle olunca Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Pohjanpalo'yu devre arasında oyundan aldı