Sezon başında İngiliz ekibi Everton'dan, Çaykur Rizespor 'a transfer olan ancak Karadeniz ekibinin küme düşmesine engel olamayan Yannick Bolasie kişisel sosyal medya hesabından futbolseverlerin sorularını yanıtladı.

Bir kullanıcı 'Uğurcan mı, Altay mı?' diye sorarken, DemokratikKongolu futbolcu, "Kardeş karşılaştırmanın anlamı yok. İkisi de en iyi oyuncular, orada yüksek seviyede devam ederlerse milli takım ve kulüpler için harika olacak" dedi. Ayriyetten bir başka taraftarın, 'Uğurcan sence kaç milyon Euro?' sorusuna da Bolasie, "Bunu bilmiyorum ama bu oyuncu kimde varsa takım çok şanslı. Bu sezon gördüğüm kurtarışlar, kupayı kazanmasında büyük etken. Harika kaleci" ifadelerini kullandı.

' Fenerbahçe 'nin genç futbolcusu Arda Güler için ne düşünüyorsun?' sorusu için de yıldız futbolcu, "O çok özel bir oyuncu, umarım gelişmeye devam edebilir. Ayrıca Ferdi bir süperstar" cevabını verdi.

33 yaşındaki futbolcu, 'Fatih Terim hayranı mısın?' sorusuna da, "Büyük büyük efsane" dedi.







