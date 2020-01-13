Çaykur Rizesporlu Talbi: Rizespor’da aile ortamı var

Tunuslu futbolcu Montassar Talbi, takımının 2’nci yarı hedeflerinden, Süper Lig’in golcülerine, Rize’deki hayatından, Türkiye A Milli Takımı’nın başarısına kadar birçok konuda Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

“EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Çaykur Rizespor'un üzerine koyarak ilerlediğini ve iyi bir yolda olduğunu söyleyen Talbi, “Süper Lig çok kaliteli bir lig. Büyük isimler lige geliyor ama bunu yanında genç oyunculara da şans veriliyor. Takımların tesisleri olsun, tarihleri olsun ya da taraftarlarının tutkusu olsun çok önemli bir lig olduğunu düşünüyorum. Takım olarak da geçen sene 1’inci Lig’den çıkan bir takımız. Geçen sezon ligde oynadığımızın üzerine koyarak ilerlemek istiyoruz. Yönetim teknik heyet ve futbolcular en iyisini yapmaya çalışıyor, doğru yolda da olduğumuzu düşünüyorum” dedi.

“LİGİN İLK YARISINDA ÇOK PUAN KAYBETTİK”

Ligin ilk yarısında yaşanan puan kayıplarına değinen Montassar Talbi, “Ligin 2’nci yarısının çok zor geçeceğini düşünüyorum. Takım arkadaşlarımla da aynı fikirdeyiz. Ligin ilk yarısında çok fazla puan kaybı yaşadık. Ligin 2’nci yarısında orta sıralar için mücadele edeceğiz. Takımın elindeki mevcut kadronun, yapabilecekleriyle ve imkanlarla her geçen sezon daha üst sıralara oynaması gerekir” diye konuştu.

“EN DİKKAT ÇEKEN FORVETLER MURIÇ, KOITA, JAHOVIC”

Süper Lig’de birçok iyi forvetin yer aldığını belirten genç oyuncu, “Ligde takımlar çok gol atıp çok da gol yiyor. Savunma oyuncularının odaklanması ve yüzde yüz konsantre olması gerekiyor ki bu da kolay değil. Ligde her takımın çok iyi forvetleri var. Bu da savunma oyuncularının gelişimi için detay. Bir savunma oyuncusu rakip forvetleri gözünde büyütmemeli. Ligde dikkat çeken forvetleri arasında geçen sezon bizim takımımızda yer alan ve bu sezon Fenerbahçe’ye transfer olan Vedat Muriç’i söyleyebilirim. Koita ve Adis Jahovic, topu kullanmasını bilen, atletik yapılı oyuncular ve ligin iyi forvetleri diyebilirim” şeklinde konuştu.

“MURİÇ ÇOK BÜYÜK BİR KULÜPTE OYNUYOR”

Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor forması giyen ve sene başında Fenerbahçe’ye transfer olan Vedat Muriç için övgü dolu ifadeler kullanan Talbi, şunları söyledi:

“Muriç’in burada olmasını istemem demek yalan söylemek olur. Kulüp ve kendisi bir tercih yaptı, çok büyük bir takım olan Fenerbahçe’de oynuyor. Çok da iyi bir insan ve o nedenle daha iyi yerlere gelmesini isterim” ifadelerini kullandı.

“RİZESPOR’DA AİLE ORTAMI VAR”

Rizespor’da güzel bir ortamın olduğunu vurgulayan Talbi, “Genç yaşta forma giymeye başladım. İlk olarak Afrika şampiyonu Esperace’ta forma giydim. Rizespor’da da beni aile ortamı karşıladı. Gençlere önem veriyorlar. Rizespor’un başarısına odaklanmış durumdayım. Hedefleri olan bir oyuncuyum ve daha büyük kulüplerde forma giymek istiyorum. Şu anki hedefim Rizespor’un daha üst sıralara oynamasını sağlamak” şeklinde konuştu.

“TAKIMIMIZDA ÇOK ÖNEMLİ OYUNCULAR VAR”

Takımda önemli isimlerin olduğuna değinen savunma oyuncusu, “Hepsi tecrübeli ve milli oyuncular. Oyuncu grubumuzda önem arz ediyorlar. Sol bekimiz Melnjak, milli oyuncumuz Abarhoun, kalecimiz Gökhan olsun hem milli hem de önemli oyuncular. Gelişimimiz için çok iyi oyuncular” şeklinde konuştu.

“TÜRK MİLLİ TAKIMINA HAYRAN KALDIM”

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda da övgüyle bahseden Tunuslu oyuncu, “Türk milli takımına hayran kaldım. Fransa’ya karşı Türkiye çok üstün bir oyun sergilemişti ve hak edilmiş bir galibiyet almıştı. Beni şaşırtan ise deplasmandaki oyundu. Fransa ile berabere kalınan maçta takım ruhu ve herkesin birbiri için mücadele ettiği, sahada çok ciddi bir disiplin vardı. Türkiye’nin zor bir grupta şahane bir iş yaptığını düşünüyorum. EURO 2020’de de iyi işler yapacağına eminim. Genç oyuncularla tecrübeli isimleri çok iyi harmanlamışlar. Takımdaki teknik kalitede çok üst düzeyde” açıklamasında bulundu.

“MERİH VE ÇAĞLAR KENDİLERİNİ KANITLAMIŞ OYUNCULAR”

Türkiye A Milli Takımı’nda önemli oyuncular olduğunu dile getiren Montassar Talbi, “Juventus’ta Merih Demiral, Leicester City’de Çağlar Söyüncü Türkiye’den çıkarak oralara gitmiş ve kendilerini ispatlamış oyuncular. Bu yolda devam edilmeli, Türkiye’de çok kaliteli oyuncular var. Türk oyuncuların daha çok Avrupa’ya giderek Türk futbolunun ne olduğu herkese göstermesi lazım” şeklinde konuştu.

“VAR FUTBOLDA ADALETİ SAĞLIYOR”

Video Hakem Uygulaması’nın (VAR) futbolda daha adil bir ortam yarattığını ifade eden 21 yaşındaki oyuncu, “Futbolda VAR’ın olması oyunun daha adil olmasını sağlıyor. Büyük hataların önüne geçiliyor, Oyun tabii ki duraksıyor. Zamanla bunun giderileceği kanısınayım” açıklamasında bulundu.

TARAFTARA TÜRKÇE MESAJ

Talbi, ayrıca Rize’yi çok sevdiğini söylerken, taraftarlara da Türkçe mesajlar verdi. Türk mutfağını çok sevdiğini belirten Tunuslu futbolcu, takımın en çok yemek yiyen oyuncusunun Ismael Diomande olduğunu söyledi.

DHA



