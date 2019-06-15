Çaykur Rizesporlu Dario Melnjak, devleri peşine taktı

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirip 12 puanda dipteyken sezon sonunda Avrupa’yı kılpayı kaçıran Çaykur Rizespor’a piyango... Başkan Hasan Kartal’ın göreve gelmesinin ardından sportif direktörlük görevine getirilen ve yaptığı başarılı operasyonla takımın ligde kalmasında büyük rol oynayan Yılmaz Bal’ın Rize’ye kazandırdığı Dario Melnjak, Karadeniz ekibindeki başarılı performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Kısa sürede Hırvatistan Milli Takımı’na seçilmeyi başaran 26 yaşındaki futbolcu ülkesinin Tunus’la oynadığı hazırlık maçında 11’de sahaya çıktı.

26 yaşındaki Hırvat futbolcu Dario Melnjak, çıktığı 16 mücadede 4 kez rakip ağları sarstı, 2 defa da golün hazırlayıcısıydı.

1. Lig’den daha ucuz!

Taraftarlar tarafından ‘Rizeli Monchi’ lakabı takılan Yılmaz Bal’ın 200 bin Euro maliyetle kadroya kattığı Melnjak’ın dünyaca ünlü yıldızlarla dolu Hırvatistan Milli Takımı’ndaki oyuncularla kıyaslandığında ortaya çıkan fark ise Rizespor için gerçek bir transfer başarısı.

Öyle ki Melnjak 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Karadeniz ekibi, şimdiden devleri peşine takan futbolcuyu bu sezon yalnızca 250 bin Euro, yani 1 milyon 650 bin TL’ye oynatacak. 1. Lig’deki yerli oyunculardan dahi daha uygun bir maliyeti bulunan futbolcu için Avrupa’dan ve Türkiye’den ciddi teklifler olduğu konuşuluyor.

Ömer Necati Albayrak / FANATİK ÖZEL