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Çaykur Rizespor'dan Yatabare bombası

Çaykur Rizespor Sivasspor’un 36 yaşındaki golcüsü Yatabare ile görüşmelere devam ediyor. Yatabare’nin de Rize seçeneğine sıcak baktığı ifade ediliyor. Sivasspor yöneticileriyle Malili futbolcu için görüşen Yeşil-Mavili ekip, ısrarını sürdürüyor. Geçen sezon Kırmızı- Beyazlı forma altında 33 maça çıkıp 2115 dakika sahada kalan 36 yaşındaki oyuncu 10 gol 3 asistlik performans gösterdi.

18 Temmuz 2022, Pazartesi 09:09 Son Güncelleme:
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Çaykur Rizespor'dan Yatabare bombası

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Çaykur Rizespor , kaliteli bir golcü alarak kadrosunu güçlendirmek istiyor. Atmacalar’ın bu doğrultuda listesindeki en önemli aday ise Sivasspor ’dan...

Sivasspor’un 36 yaşındaki golcüsüyle görüşmeler devam ediyor. Yatabare’nin de Rize seçeneğine sıcak baktığı ifade ediliyor. Sivasspor yöneticileriyle Malili futbolcu için görüşen Yeşil-Mavili ekip, ısrarını sürdürüyor.

İki takım arasında yapılacak görüşmelerin ardından transferin durumu netleşecek. Yatabare’nin Sivasspor ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Yiğidolar’ın hocası Rıza Çalımbay’ın forvete takviye yapıldıktan sonra Yatabare’nin gidişine onay vereceği ifade edildi.

Sefa ve Koray gelmişti

Rizespor’da teknik direktör Bülent Korkmaz’ın raporuyla daha önce Sivasspor’dan Sefa Yılmaz ve KorayAltınay isimleri takıma kazandırılmıştı.

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