Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Çaykur Rizespor , kaliteli bir golcü alarak kadrosunu güçlendirmek istiyor. Atmacalar’ın bu doğrultuda listesindeki en önemli aday ise Sivasspor ’dan...

Sivasspor’un 36 yaşındaki golcüsüyle görüşmeler devam ediyor. Yatabare’nin de Rize seçeneğine sıcak baktığı ifade ediliyor. Sivasspor yöneticileriyle Malili futbolcu için görüşen Yeşil-Mavili ekip, ısrarını sürdürüyor.

İki takım arasında yapılacak görüşmelerin ardından transferin durumu netleşecek. Yatabare’nin Sivasspor ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Yiğidolar’ın hocası Rıza Çalımbay’ın forvete takviye yapıldıktan sonra Yatabare’nin gidişine onay vereceği ifade edildi.

Sefa ve Koray gelmişti

Rizespor’da teknik direktör Bülent Korkmaz’ın raporuyla daha önce Sivasspor’dan Sefa Yılmaz ve KorayAltınay isimleri takıma kazandırılmıştı.