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Çaykur Rizespor'dan transfer operasyonu! Mame Thiam ve Sinan Gümüş

Çaykur Rizespor, Sarı-Lacivertliler’de forma şansı bulamayan Lemos, Thiam ve Sinan için düğmeye bastı. Yeşil-Mavililer, Fenerbahçe’nin kapısını da çaldı.

14 Haziran 2021, Pazartesi 09:56 Son Güncelleme:
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Çaykur Rizespor'dan transfer operasyonu! Mame Thiam ve Sinan Gümüş

Düşme korkusu yaşadığı geçtiğimiz sezonun son haftalarında rahat bir nefes alanÇaykur Rizespor , 2021-22 için düğmeye bastı. Karadeniz ekibi, listesinde yer alan oyuncuların transferi konusunda somut adımlar attı.

Teknik direktör BülentUygun’un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Yeşil-Mavililer, ilk olarak Fenerbahçe ’nin yıldızlarına göz dikti. Sarı-Lacivertliler'de forma şansı bulamayan Thiam ve Sinan Gümüş’ü kadrosuna katmayı hedefleyen Çaykur Rizespor, ilk resmi görüşmeyi de yaptı.

Thiam’ı kiralık, diğer futbolcuları da bonservisleri ile renklerine bağlamayı planlayan Karadeniz ekibi bu transferlerde tüm şartları zorlayacak. BülentUygun’un 3 isimde de ısrarcı olduğu ve transferde önceliğin bu oyunculara verilmesini istediği öğrenildi.


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