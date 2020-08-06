Çaykur Rizespor’dan müthiş operasyon!

Takımın en önemli hücumcularından Umar Aminu’nun çaprazlarının kopması, Samudio’nun sakatlanması, El Kabir’in ayağının kırılması, kaleci Gökhan’ın tedavisi nedeniyle oynayamaması ve Abarhoun’un geçirdiği ağır hastalık nedeniyle futboldan uzak kalması... Sezon boyunca yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen lig bittiğinde bileğinin hakkıyla ateş hattından kurtulmayı başaran Çaykur Rizespor asıl başarıyı mali yapıda gerçekleştirdi.

Yılmaz Bal’ın sportif direktörlüğe gelmesiyle bir önceki sezon transferde 4.5 milyon Euro’luk tasarruf sağlayarak kulübe nefes aldıran Karadeniz ekibi, devre arasında ise yaptığı kaliteli takviyelere sadece 1.3 milyon Euro ödedi. Skoda, Tunay, Fernandes ve Garmash gibi oyuncuları kadrosuna katan Yeşil-Mavililer bu oyunculardan 16 gole katkı alırken fayda-maliyet oranında maksimumu yaşadı.

Hasan Kartal sonrası...

Kulübün uyguladığı doğru transfer politikaları TFF’nin açıkladığı rakamlara da net şekilde yansıdı. Federasyon, Rize’ye 135 milyon TL limit açtı. Bu rakamla dikkatleri üzerine çeken Rizespor’da Hasan Kartal’ın başkanlığa geçtikten sonra sportif direktör Yılmaz Bal ile birlikte üstlendiği ekonomiyi ön planda tutan anlayışın payı büyük oldu.

Ömer Necati Albayrak