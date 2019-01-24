Yeniden döndüğü Süper Lig’de deyim yerindeyse kabus gibi bir ilk yarı geçiren, 12 puanla dibe demir atan Çaykur Rizespor, ara transferde adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kurtuluş yolunda çok önemli hamleler yapan; Rize ligin zayıf kadrosuyken kağıt üzerinde en güçlü ekiplerden biri haline geldi.

Son olarak; sezon başında Malatya’dan Mısır’ın Piramit takımına transfer olan Nijeryalı orta saha oyuncusu Azubuike’yi renklerine bağlayan Rize, forvet için Mainz’in golcüsü Anthony Ujah’la prensip anlaşmasına vardı. Bu hamlelerle birlikte Karadeniz ekibinin kadrosu adeta baştan ayağı değişti.

Yok böyle hücum hattı!

Forvette Ujah, arka üçlüde Nakoulma, Aatif ve Umar gibi yıldızlara sahip olan Atmacalar’ın orta sahasında ise Musa Çağıran ve Azubuike görev yapacak.

Sağ beke Dinamo Kiev’den Moroziuk, stopere Abarhoun ve Porto’dan Awaziem, sol beke ise Domzale’den Meljnak’ı alan Karadeniz ekibi, böylelikle ateş hattından kurtulma yolunda ligin en iddialı takımlarından biri durumunda oldu.

Transfer sihirbazı Yılmaz Bal

Rizespor’un yapmış olduğu transfer harekatının başında ise 2 ay önce göreve gelen Yılmaz Bal var.

Başkan Hasan Kartal tarafından sportif direktör olarak takımın başına getirilen Bal, uzun bir süredir peşinde olduğu isimleri tek tek takıma kazandırırken FANATİK’e yaptığı açıklamada, “Rizespor’u hak ettiği yere getirmek için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.