Beşiktaşlı Josef de Souza 3-2 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor’u deplasmanda 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza çok ses getirecek bir açıklamaya imza attı.

'Rize'nin berabere kalması için prim ortaya koydular'

Josef de Souza, "İlk başta tüm takım arkadaşlarımı gayretleri için tebrik ediyorum. Bu gayret yaparsa bizi şampiyon yapacak. Sonda rahatladık, konsantremizi kaybettik. Ancak iyi mücadele ettik. Böyle oynarsak şampiyon olabiliriz Şuna inanıyorum, Allah haktır, kim ne yaparsa yapsın, dışarıdan kim ne yaparsa yapsın. Hak ettiğimiz alacağız. Bugün biliyoruz ki Rizespor’un bizimle berabere kalması için inanılmaz bir prim ortaya koydular. Bu puanı başkalarına hediye etmek istediler" dedi.









Rizespor cephesinden sert tepki!

Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, Josef de Souza'nın yaptığı açıklamayı sert bir dille eleştirdi.

'Josef'in bir özür borcu var'

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Yılmaz Bal, "Beşiktaş maçıyla ilgili farklı beklentilerimiz vardı. Puan ya da puanlar almak için sahaya çıkmıştık. Fakat planlarımızı sahaya yansıtamadık. Maçtan önce üzerimizde baskı hissetmedik. Fakat maçtan sonra Josef de Souza'nın yaptığı açıklamalar bizi üzdü. Josef de Souza'nın açıklaması talihsizlik bir açıklamaydı. Süleyman Seba'nın geliştirmiş olduğu bir kulübün oyuncusuna bu açıklama yakışmadı. Rizespor'un hiçbir kimseye ihtiyacı yoktur. Teşvik primidir, oydu, buydu bunlar çok çirkin iddialar. Josef de Souza'nın Rizespor'a bir özür borcu var. Josef de Souza'nın dayanağı varsa çıkıp açıklasın..." ifadelerini kullandı.

Tarık Çetin'in sözleşme detayları...

Vedat Muriç'in transferinde Fenerbahçe'den Rizespor'a gelen Tarık Çetin'in sözleşme detaylarını paylaşan Bal, "3 tane yetenekli kalecimiz var. Gökhan Akkan, Tarık Çetin ve Zafer Görgen. Tarık Çetin'in sözleşme detayları şu şekilde; Tarık Çetin, Rizespor'dan bir başka takıma transfer olursa 48 saat içinde satın alma hakkı Fenerbahçe'ndir. Tarık Çetin ve Gökhan Akkan'a şu anda gelen teklif yok." cevabını verdi.







