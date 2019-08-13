Yeni sezon İsmail Kartal yönetiminde hazırlanan Çaykur Rizespor’da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Karadeniz ekibinde sportif direktör Yılmaz Bal, geçen sezon olduğu gibi yine kaliteli isimleri takıma kazandırmaya çalışırken Başakşehir’in iki önemli isminde sona gelindiği öğrenildi. Turuncu- Lacivertliler’in başarılı ön liberosu Attamah’la her konuda anlaşma sağlandığı ifade edilirken asıl bomba ise forvet bölgesi için. Vedat Muriç’i Fenerbahçe’ye sattıktan sonra bu bölgeyi kaliteli bir isme emanet etmeyi amaçlayan Kuzey temsilcisi, geçen sezon Antalyaspor’da çok başarılı bir performans ortaya koyan Mevlüt’e kanca attı. Başakşehir’den deneyimli futbolcunun kiralanması adına görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

İmzalar atılıyor

Rize’nin bir diğer takviyesi sol beke gerçekleşiyor. Yaz döneminde kalecisi Erce Kardeşler’i 2.5 milyon TL’ye Trabzonspor’a satan Altınordu, Yusuf Acer’i de Çaykur Rizespor’a verdi. İki kulüp arasında uzun süredir gerçekleşen pazarlıkların son bulduğu ve Altınordu’nun Çaykur Rizespor’a Yusuf Acer’in bonservisi için indirim yaptığı ifade edildi. Kapıyı 1 milyon 200 bin TL’den açan İzmir ekibininin son görüşmede 750 bin TL’ye kadar fiyatı düşürdüğü bildirilirken, transferin gerçekleştiği vurgulandı.