Spor Toto Süper Lig ’in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor , ligin 21. haftasında Karagümrük’ün konuğu olacak. Bir günlük aranın ardından deplasmanda karışılacağı Vavacars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde toplanan yeşil-mavili ekip, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Kondisyon çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.

Öte yandan geçtiğimiz gün kendisini yeşil mavili renklere bağlayan imzayı atan Yusuf Sarı da takımla ilk antrenmanına çıktı.

İHA