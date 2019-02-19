Aatif, Azubuike, Awaziem, Meljnak, Moroziuk, Aberhoun ve Nakoulma gibi flaş transferleri kadrosuna katarak ikinci yarıya başlayan Çaykur Rizespor çıktığı 5 maçın 4’ünü kazandı, 1’inden beraberlikle ayrıldı. Topladığı 13 puanla; düşme potasında tamamladığı ilk yarının ardından ikinci yarı puan durumunda zirveye oynayan Yeşil-Mavililer’de teknik direktör Okan Buruk’un istediği isimleri büyük uğraşlar sonucunda kadrosuna katmayı başaran sportif direktör Yılmaz Bal, iyi sonuçlarından devam edeceğini vurguladı ve şunları söyledi:

Aile ortamına borçluyuz

“Sezonun ilk yarısını tamamladığımızdaki durum Rizespor’a hiç yakışmıyordu. Bunun farkındaydık ve haftalar öncesinden hocamızla çalışmalarımıza başladık. Neticesinde de bize faydalı olabilecek oyuncuları renklerimize bağladık. Yapılan transferler kısa sürede verdiği katkı, takımdaki diğer oyuncuların onlara karşı gösterdiği arkadaşlıktan kaynaklandı. Çok güzel bir aile ortamı oluşturduk ve sonuçlar da gelmeye başladı. Henüz başardığımız bir şey yok. Rizespor’un adı her zaman üst sıralara yakışır. Serimiz bunu başarana kadar devam edecek.”