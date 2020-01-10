Çaykur Rizespor’da yıldızlar kalıyor

Çaykur Rizespor’un üç önemli ismi Gökhan Akkan, Dario Melnjak ve Mykola Moroziuk’un takımda kalacağını bildiren sportif direktör Yılmaz Bal önemli açıklamalar yaptı.

Bal, “3 oyuncu da çok değerli oyuncular. Sözleşmeleri devam ediyor. Sol bek Dario Melnjak’ın sözleşmesi devam ediyor, 1 yıl daha opsiyonu var. Kaleci Gökhan Akkan kendini kanıtlamış bir isim, sevdiğimiz ve değer verdiğimiz bir oyuncumuz. Ayrılık ve başka bir takıma gitme düşüncesi yok. Konuştuğumuz üç oyuncu; Melnjak, Gökhan ve Moroziuk’un da öyle bir durumu yok” diye konuştu.