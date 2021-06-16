Süper Lig ekiplerinde transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken ayrılık haberleri de gelmeye başladı. Çaykur Rizespor , sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki sağ kanat Tunay Torun ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, "2020-2021 sezon sonu itibariyle sözleşmesi sona eren profesyonel oyuncumuz Tunay Torun’a kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Tecrübeli futbolcu bu sezon 19 maçta görev yaptı ve 5 gol, 1 asistlik performans gösterdi.