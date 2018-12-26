Çaykur Rizespor’da Traore ve Jach ile yollar ayrılıyor

Çaykur Rizespor, sezon başında kadrosuna kattığı Armand Traore ve Jaroslaw Jach ile yollarını ayırıyor.

26 Aralık 2018, Çarşamba 11:08
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Çaykur Rizespor’da Traore ve Jach ile yollar ayrılıyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’da, sezon başında kadrosuna kattığı Armand Traore ve Jaroslaw Jach'a kendilerine takım bulmaları için izin verildiği öğrenildi. 

Ligin ilk yarısı kötü bir performans ile bitiren Çaykur Rizespor, ikinci yarı için transfer çalışmalarına başladı. Teknik adam Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen transfer çalışmalarına ilk olarak kadroda düşünülmeyen oyuncular belirlendi. Sezonun ilk yarısında fazla forma şansı bulamayan Polonyalı stoperi Jaroslaw Jach ve Senegalli savunma oyuncusu Armand Traore'ye kulüp tarafından ikinci yarıda kadroda düşünülmediklerini iletildiği öğrenildi. 

İHA

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