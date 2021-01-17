Çaykur Rizespor'da Stjepan Tomas gidiyor, ilk aday Mustafa Denizli
Süper Lig'de 5 maçtır galibiyet alamayan ve son olarak Malatyaspor'a deplasmanda 4-1 kaybeden Çaykur Rizespor'da Hırvat teknik adam Stjepan Tomas ile yollar ayrılıyor. Fanatik yazarı Faik Çetin, Karadeniz ekibinin yeni hoca adayını duyurdu: Mustafa Denizli.
18 haftada topladığı 21 puanla 16. sırada bulunan Çaykur Rizespor'da son dakika gelişmesi. 5 maçtır 3 puana hasret kalan ve son olarak Malatyaspor deplasmanından 4-1 mağlup ayrılan Karadeniz ekibi, teknik direktör Stjepan Tomas ile yollar ayrılıyor. Yeni hoca arayışlarına hız kesmeden başlayan Rizespor, rotayı eski hocasına çevirdi.
İlk aday Mustafa Denizli
Fanatik yazarı Faik Çetiner, Çaykur Rizespor'un Mustafa Denizli'yi gündemine aldığı kişisel twitter hesabından duyurdu. Daha önce 2012'de Rizespor'un başına geçen ve takımı Süper Lig'e çıkartan Mustafa Denizli ile görüşmelerin kısa süre içerisinde başlayacağı gelen haberler arasında.
71 yaşındaki deneyimli hoca, son olarak İran ekibi Tractor'de görev aldı.