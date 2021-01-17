18 haftada topladığı 21 puanla 16. sırada bulunan Çaykur Rizespor'da son dakika gelişmesi. 5 maçtır 3 puana hasret kalan ve son olarak Malatyaspor deplasmanından 4-1 mağlup ayrılan Karadeniz ekibi, teknik direktör Stjepan Tomas ile yollar ayrılıyor. Yeni hoca arayışlarına hız kesmeden başlayan Rizespor, rotayı eski hocasına çevirdi.

İlk aday Mustafa Denizli

Fanatik yazarı Faik Çetiner, Çaykur Rizespor'un Mustafa Denizli'yi gündemine aldığı kişisel twitter hesabından duyurdu. Daha önce 2012'de Rizespor'un başına geçen ve takımı Süper Lig'e çıkartan Mustafa Denizli ile görüşmelerin kısa süre içerisinde başlayacağı gelen haberler arasında.

71 yaşındaki deneyimli hoca, son olarak İran ekibi Tractor'de görev aldı.







