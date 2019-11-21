Deplasmanda karşılaşacağı Denizlispor maçı hazırlıklarını devam ettiren Çaykur Rizespor’da teknik direktör İsmail Kartal, kaleci Gökhan Akkan, ön liberolar Vetrih ve Oğuz Kağan Güçtekin ile forvet arkasında görev alan Boldrin’in Denizlispor karşısında forma giymesinin zor olduğunu vurguladı.

Kartal, Gökhan Akkan dışında takımda sakatlık sorunu yaşayan oyuncuların olduğunu vurgulayarak, “Amedej Vetrih ile görüştük ve sakatlığı var. Milli takımdan döndükten sonra kontrollerini yaptıracağız. Oğuz Kağan Güçtekin’in de sakatlığı söz konusu. Milli Takım’dan geri çağırdık. İzin aldık ve tedavi oluyor. Boldrin’de de sorun var. Çalışmalar devam ediyor. Eksiklere rağmen kazanmaya çalışacağız” dedi.