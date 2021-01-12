Çaykur Rizespor’da Remy şoku!

Çaykur Rizespor’un flaş transferi Remy, koronavirüse yakalandıktan sonra bir de sakatlık sıkıntısı yaşamıştı. Bir süredir kadroda yer alamayan yıldız oyuncunun bu hafta sonunda sahalara dönmesi bekleniyordu. Ancak gelişmeler bu yönde olmadı. Kasık ağrıları nedeniyle 4 maçtır takım kadrosunda yer alamayan başarılı futbolcunun rehabilitasyon sürecinin en az iki hafta daha süreceği ve ondan sonra takımla çalışmalara başlayabileceği bildirildi.

Umar da dönmüyor

Karadeniz ekibinde ayrıca uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Umar Aminu’nun da tedavisinin sona erdiği ifade edilmişti. Yaklaşık 6 aydır forma giyemeyen futbolcunun bireysel çalışmalara devam ettiği, takıma katılmasına henüz zaman olduğu vurgulandı.



