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Çaykur Rizespor'da Kubilay Kanatsızkuş, ilk antrenmanına çıktı

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 23’üncü haftasında deplasmanda karşılaşacağı Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Yeni transfer Kubilay Kanatsızkuş, takımla beraber ilk antrenmanına çıktı.

21 Ocak 2022, Cuma 19:17 Son Güncelleme:
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Çaykur Rizespor'da Kubilay Kanatsızkuş, ilk antrenmanına çıktı

Çaykur Rizespor , Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 23’üncü haftasında deplasmanda karşılaşacağı Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Fraport TAV Antalyaspor maçında kadroda yer alan futbolcular fitness salonunda çalışırken, kadroda yer almayan futbolcular ise Mehmet Cengiz Tesisleri’nde antrenman sahasında çalıştı.

Son transfer Kubilay Kanatsızkuş, takımla beraber ilk antrenmanına çıkarken, Antalyaspor maçı öncesi kasığında ağrı hisseden kaleci Gökhan Akkan'ın durumu maç saatinde belli olacak. Yeşil mavili takım, yarın Hatay’a hareket edecek.

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