Süper Lig 'den düşmesi kesinleşen Çaykur Rizespor 'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, 37. hafta maçında Sivasspor ile karşı karşıya geldikleri maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Karadeniz ekibindeki geleceğine değinen tecrübeli teknik adam, gelecek sezonun planlamasını yaptıklarını ve bir aksilik olmaz ise seneye de takımın başında olacağını belirtti.

Bülent Korkmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

"Gelecek ile ilgili bütün planımızı, projemizi ve organizasyonumuzu belirledik. Senenin planlamasını şimdiden hazırladık. Bir aksilik olmazsa gelecek sezon da Çaykur Rizespor'un başında olacağım."



