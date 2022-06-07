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Çaykur Rizespor'da İbrahim Turgut başkanlığa aday

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Çaykur Rizespor'da yapılacak olağanüstü genel kurulda mevcut başkan Tahir Kıran'ın yeniden aday olmayacağı öğrenildi. Yeşil-mavili kulüpte başkanlık için iş insanı İbrahim Turgut aday olacak.

07 Haziran 2022, Salı 20:12 Son Güncelleme:
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Çaykur Rizespor'da İbrahim Turgut başkanlığa aday

Çaykur Rizespor 'da 26 Haziran 2021 tarihinde yapılan genel kurulda başkanlığa seçilen Tahir Kıran görevi bırakma kararı aldı.

Yeşil-mavili kulüpte 12 Haziran'da yapılacak 92'nci Olağanüstü Genel Kurul'da yeniden aday olmayacağı öğrenilen Kıran'ın yerine iş insanı İbrahim Turgut aday olacak. Turgut'un adaylık için liste hazırlığı yaptığı öğrenildi.

RİZE, (DHA)


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