Çaykur Rizespor 'da 26 Haziran 2021 tarihinde yapılan genel kurulda başkanlığa seçilen Tahir Kıran görevi bırakma kararı aldı.

Yeşil-mavili kulüpte 12 Haziran'da yapılacak 92'nci Olağanüstü Genel Kurul'da yeniden aday olmayacağı öğrenilen Kıran'ın yerine iş insanı İbrahim Turgut aday olacak. Turgut'un adaylık için liste hazırlığı yaptığı öğrenildi.

RİZE, (DHA)



