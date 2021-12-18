Süper Lig'in 17 hafta mücadelesinde kendi evinde son 4 maçı kazanan Çaykur Rizespor , bir puan üstünde son 3 maçını kazanamayan Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

İki takım arasında oynanan son maçı Yeni Malatyaspor 4-0 kazandı.

Çaykur Rizespor son 4 maç performansı mükemmel. Yeni Malatyaspor son 3 deplasman performansı kötü. İki takım arasında oynanan önceki maçlarda maç başına ortalama 3 gol atıldı. Maçlar yüzde 17 oranında KG VAR sonucuyla bitti. Bu sezon Süper Lig performanslarına bakarsak Çaykur Rizespor evinde maç başına 1.63 puan alırken Yeni Malatyaspor deplasmanda 1 maç başı puan ortalamasıyla oynadı.

Son hafta Göztepe 'yi 3-1 yenen Rizespor, evinde üst üste dördüncü galibiyetini aldı. Hücum hattındaki üretkenlikleri ile dikkat çeken ev sahibi rakibine gol şansı verse de savunma hattında sağlam görüntü verdi. Son dönemdeki kusursuz iç saha performansları, çalkantılı Yeni Malatyaspor karşısında galibiyet serisini 5 maça çıkartmak için büyük bir fırsat.

12 golle ligin en az gol atan 2 takımından biri olan Çaykur Rizespor, 11 maçla en fazla mağlubiyet ve 32 golle en fazla gol yiyen takım.

Malatyaspor, son maçında Alanyaspor 'a 6-2 mağlup oldu. Maçın başlama vuruşundan bitiş düdüğüne kadar varlık gösteremedi ve haklı bir mağlubiyet aldılar. Alınan ağır yenilgi sonrası Sumudica ile Başkan arasında yaşanan gerginlikler sonrası takımın bu maçta nasıl reaksiyon vereceği merak konusu.

14 golle ligin en az gol atan takımı olan Yeni Malatyaspor, 7 golle deplasmanda en az gol yiyen 3 takımdan biri.

Oran Analizi

Çaykur Rizespor için ilk yarı galibiyetine 2.45 oran verildiği toplam 8 maçta hiç ilk yarıyı kazanamadı.

Yeni Malatyaspor için ilk yarı galibiyetine 3.6 oran verildiği toplam 11 maçta hiç ilk yarıyı kazanamadı.

Yeni Malatyaspor için 3.5 üst oranı 2.85 olduğunda toplam 3 maçın hepsi 3.5 alt, 1.5 alt oranı 2.8 olduğunda toplam 3 maçın hepsi 1.5 üst bitti.



