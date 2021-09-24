Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor 'un yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu oldu. Geride kalan 6 haftada yalnızca 1 puan toplayabilen ve son oynanan Altay müsabakasında alınan mağlubiyet sonrası teknik direktör Bülent Uygun ile yollarını ayıran Karadeniz ekibi, 51 yaşındaki teknik adam ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Çaykur Rizespor’umuzun yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu… Kulübümüz, Bülent Uygun’la yolların ayrılmasının ardından, tecrübeli teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’yla anlaştı. Kulübümüzün İstanbul’daki ofisinde gerçekleşen, Başkan Yardımcımız ve Basın Sözcümüz Selim Selimoğlu’nun katıldığı imza töreninde, Hamza Hamzaoğlu ile 1+ 1 yıllık sözleşme imzalandı. Hamza Hamzaoğlu'na kulübümüze hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz.''



