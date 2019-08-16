İsmail Kartal yönetiminde Okan Buruk dönemindeki başarıyı sürdürmek isteyen Çaykur Rizespor forvet transferine kilitlendi.

Karadeniz ekibininde gündeminde dünyaca ünlü bir isim var: Wifried Bony... Adı her transfer döneminde Süper Lig’in devleriyle anılan deneyimli forvetle Gazişehir bir süredir yakından ilgileniyordu. Beşiktaş ve Trabzon’a önerilen, ancak ilgi görmeyen Bony için Çaykur Rizespor’un devreye girdiği öğrenildi. Teknik direktör İsmail Kartal’ın takımında görmek istediği 30 yaşındaki futbolcunun kadroya katılması adına görüşmelerin başladığı ifade edildi.

Yıllık 1.5 milyon Euro ücret isteyen ve bonservisi elinde olan Bony’yle pazarlıklar devam ediyor.

Mehmet Ali Sabuncu