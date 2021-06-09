Hasan Kartal'ın istifa ettiği Çaykur Rizespor 'da Yannick Bolasie ve Marko Livaja gibi isimlerle söz kesilmesi büyük heyecan yarattı. Taraftarlar her iki oyuncuyla ilgili resmi imzaları bekliyor. Başkanlık koltuğuna birkaç güne kadar resmen oturacak olan Tahir Kıran'ın ilk iş olarak bu ikiliye imza attıracağı ifade edildi.