Çaykur Rizespor'da gözler Tahir Kıran'da
Çaykur Rizespor'da Yannick Bolasie ve Marko Livaja gibi yıldızlarla söz kesilmesi taraftarda büyük heyecan yarattı. Karadeniz ekibinde artık gözler başkanlık koltuğuna birkaç güne kadar oturacak olan Tahir Kıran'da.
Hasan Kartal'ın istifa ettiği Çaykur Rizespor 'da Yannick Bolasie ve Marko Livaja gibi isimlerle söz kesilmesi büyük heyecan yarattı. Taraftarlar her iki oyuncuyla ilgili resmi imzaları bekliyor. Başkanlık koltuğuna birkaç güne kadar resmen oturacak olan Tahir Kıran'ın ilk iş olarak bu ikiliye imza attıracağı ifade edildi.