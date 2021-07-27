Yeni sezon öncesi Düzce’de kamp yapan Çaykur Rizespor , çift antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri’nde sezon öncesi 3. kampını yapan Karadeniz ekibi, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde sabah ve akşam saatlerinde gerçekleştirdiği idmanlarla çalışmalarını sürdürdü.

Günün ilk antrenmanında ısınma ve kuvvet çalışmasının ardından istasyonda çalışma yapan futbolcular, akşam idmanında ise koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. İdmana katılan yeni transferler Gökhan Gönül ve Alper Potuk, gösterdikleri performansla tecrübeli çalıştırıcı Uygun’u memnun etti.

Öte yandan Çaykur Rizespor’un golcü oyuncusu Loic Remy takım arkadaşı ile girdiği ikili mücadelede sakatlık geçirdi. Uzun süre sahada acı çeken Remy, kulüp sağlık ekiplerinin eşliğinde sahayı terk etti.

Bülent Uygun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarının tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, "Topuk Yaylası’ndaki güzel ortamda çalışmalarımıza devam ediyoruz. 3. kamp dönemimiz şu anda eksiklerimizi görmek adına ve oynayacağımız hazırlık maçlarıyla gayet güzel geçiyor." diye konuştu.