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Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun'la yollar ayrıldı

Son olarak Altay'a mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Uygun ile yollar ayrıldı.

22 Eylül 2021, Çarşamba 18:41 Son Güncelleme:
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Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun'la yollar ayrıldı

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor 'da Bülent Uygun dönemi sona erdi. 

Bülent Uygun ile yollar ayrıldı

Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklama şöyle;

Bülent Uygun İle Yollarımız Ayrıldı.

Teknik direktör Bülent Uygun ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. 

Sayın Bülent Uygun'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz.

6 maçta 1 puan

Sezona iyi başlayamayan ve 6 maçta 1 puan alan Çaykur Rizespor, son olarak ligin 5. haftasında evinde İzmir ekibi Altay'a mağlup olmuştu.

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