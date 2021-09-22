Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor 'da Bülent Uygun dönemi sona erdi.
Bülent Uygun ile yollar ayrıldı
Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklama şöyle;
Bülent Uygun İle Yollarımız Ayrıldı.
Teknik direktör Bülent Uygun ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir.
Sayın Bülent Uygun'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz.
6 maçta 1 puan
Sezona iyi başlayamayan ve 6 maçta 1 puan alan Çaykur Rizespor, son olarak ligin 5. haftasında evinde İzmir ekibi Altay'a mağlup olmuştu.