Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor 'da Bülent Uygun dönemi sona erdi.

Bülent Uygun ile yollar ayrıldı

Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklama şöyle;

Bülent Uygun İle Yollarımız Ayrıldı.

Teknik direktör Bülent Uygun ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir.

Sayın Bülent Uygun'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz.

6 maçta 1 puan

Sezona iyi başlayamayan ve 6 maçta 1 puan alan Çaykur Rizespor, son olarak ligin 5. haftasında evinde İzmir ekibi Altay'a mağlup olmuştu.