Spor Toto Süper Lig 'de Göztepe 'yi deplasmanda tarihi bir skorla 7-1 yenerek kümede kalma umutlarını son 3 maç kala matematiksel olarak sürdüren Çaykur Rizespor 'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında 90 dakikayı değerlendiren Korkmaz, "Oyuncularımı kutluyorum. Sezon başından beri ilk deplasman galibiyetimizi aldık. Küçük bir şansımız var. Bu şansı önümüzdeki haftaya taşıdık. Önce kendimiz kazanacağız ardından rakiplerimizin alacağı sonuçlara bakacağız" dedi.

Çok kolay kırmızı kart görüp kolay penaltı verdiklerini belirten Korkmaz, "Bu penaltılar sonuçları etkiledi sezon boyunca. Oyun olarak iyi oynuyoruz. Bu kadar kolay kırmızı kart görüp penaltı verirsek sonuçlar bunlar oldu. Kontratım neyse onu yapacağım. Çaykur Rizespor'da mutluyum. Sezon sonu geleceğimizi göreceğiz" dedi.