Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor , yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen antrenman öncesi teknik direktör Bülent Korkmaz açıklamalarda bulundu. Korkmaz, bir haftadır tesislerde çalıştıklarını belirterek, “Başlarken 13 kişiydik. 4-5 tane genç oyuncumuz vardı. Bu bir haftalık süreçte oyuncularımız gerçekten çok iyi çalıştı. Fiziksel olarak iyi antrenman yaptılar. Son birkaç gündür fiziksel ve taktik antrenmanına geçtik. Mevcut oyuncu grubu ile çalışıyoruz, ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Biz, 28’inde Erzurum’a gitmeyi düşünüyorduk ama transferler olmayınca 1 Temmuz’a erteledik. O da olmayınca burada antrenmanlar istediğimiz gibi gittiği için, hava da müsait olduğu için, 6 Temmuz’da Erzurum’a gideceğiz. 7 Temmuz’da bir hazırlık maçı yapacağız. 8’inde ise antrenman yapıp 3 günlük izin vereceğiz” ifadelerini kullandı.

"TRANSFERLER ŞART"

Mevcut kadronun çok iyi çalıştığını söyleyen teknik direktör Korkmaz “Tabii ki transferler önemli. Mevcut kadro ile birinci ya da ikinci olmamız, hatta play-off'lara kalmamız bile imkansız. Transferler şart. 3-4 değil, alternatifleri ile bayağı bir transfer yapmamız gerekir. Dolayısıyla bekliyoruz açıkçası. Süreç yavaş işliyor. Gerçi yöneticilerimiz de transferler için yoğun bir şekilde çalışıyor. Hemen hemen her gün iletişim kuruyoruz. Ama süreç geciktikçe takıma yeni gelen oyuncular için fiziksel, taktiksel ve adaptasyon anlamında sıkıntı olacak. Yani süreç geciktikçe lige hazırlanmamız da gecikecek. Ben her zaman söylüyordum. Transferlerin yüzde 80’i hazır olsun. Bizim için önemli diye. Sezon başı kampı çok önemli. Çünkü temeli atıyorsunuz. O temeli doğru atarsanız katları da daha doğru çıkarsınız. Bundan dolayı transferlerin bir an önce bitmesi gerektiğini söyledim. Ama şu anki süreçte bir tek oyuncu getirebildik. İnşallah kısa süre içerisinde diğer oyuncular da gelir diye düşünüyorum. Çünkü nihayetinde sahanın içerisinde patron benim. İsteklerim olacak. O istekler yerine geldiği zaman o sorumluluğu da almak gerekir. Ama şu ana kadar bir tek oyuncu transfer edildi” diye konuştu.

"BEN BU KULÜBÜ DE, ŞEHRİ DE ÇOK SEVİYORUM"

Bu kulüpten çalışmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Bülent Korkmaz, “Geldiğim günden beri söylüyorum. Ben bu kulübü de, şehri de çok seviyorum. İmkanlar da çok güzel. Bu imkanları da sonuna kadar kullanıp Süper Lig ’e çıkmak istiyorum. Tabii ki bir teknik direktör olarak bazı isteklerim olmayınca kulüp ve şehir adına üzülüyorum” dedi.

DHA