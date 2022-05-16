Ligden düşmesi kesinleşen Çaykur Rizespor , 37. hafta maçında Sivasspor 'u ağırladı. Bu sezon son kez evinde sahaya çıkan Karadeniz ekibi, 22'de Tyler Boyd ile öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. 31'de Erdoğan Yeşilyurt ile eşitliği yakalayan Yiğidolar, 75'te Fredrik Ulvestad'ın attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, son maçı oynayıp önümüzdeki sezonun planlamasını ve projesini hayatını geçirmeyi hedeflediklerini belirtti, şu ifadeleri kullandı:

''Kazanmak istedik ama olmadı. Hedefimiz artık son maçı oynayıp bir dahaki senenin planlamasını, projesini hayata geçirmek. Biz başkanla gereken her türlü organizasyonu, ne yapmamız gerektiğini konuştuk. İnşallah bir an önce hemen uygulanır. Artık söylenecek birşey yok çünkü nihayetinde bazı oyuncuların kontratı var. Sabo, çok iyi bir profesyonel. Elinden gelen maksimumu yapmaya çalıştı. Son maçı oynadıktan sonra genel görüşü veya değerlendirmeyi yapmak gerek.''