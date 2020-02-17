Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olan Çaykur Rizespor, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Ateş hattında yer alan Karadeniz ekibi, kritik bir kayıp yaşarken, Gaziantep'te iki stoperini de kaybetti.

İlk olarak 50. ve 56 dakikalarda gördüğü sarı kartlarla oyun dışı kalan Ivanildo Fernandes cezalı duruma düştü.

Rize'de 10 kişi kalmanın sıkıntısı yaşanırken, bu sefer Montassar Talbi sarardı. Kart sınırında yer alan genç stoper, partneri gibi gelecek hafta oynanacak Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.



