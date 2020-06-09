Çaykur Rizespor’a Galatasaray maçı öncesi Samudio müjdesi

Sakatlıklardan dolayı kadro sıkıntısı çeken Çaykur Rizespor’a Galatasaray maçı öncesi bir müjdeli haber daha geldi. Yeşil-Mavililer’in yıldız isimlerinden Samudio’nun ağrıları nedeniyle bir süredir idmanlara katılamadığı belirtilmişti. Ancak yapılan son tetkiklerin ardından oyuncunun durumunun ciddi olmadığı ifade edildi.

Lige verilen aranın dönüşünde Galatasaray’la sahasında kozlarını paylaşacak olan Karadeniz ekibinde başarılı futbolcu da oynayabilecek. Kaleci Gökhan Akkan’ın da iyileşmesiyle Yeşil- Mavililer rahat nefes aldı.