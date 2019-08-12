Çaykur Rizespor Yusuf Acer transferini bitirdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu vitrine çıkardığı bir oyuncuyu daha Süper Lig'e uğurladı. Yaz döneminde kalecisi Erce Kardeşler'i 2.5 milyon TL'ye Trabzonspor'a satan kırmızı-lacivertlilerin, sol beki Yusuf Acer'i de Çaykur Rizespor'a gönderdiği öğrenildi. İki kulüp arasında uzun süredir gerçekleşen pazarlıkların son bulduğu ve Altınordu'nun Çaykur Rizespor'a Yusuf Acer'in bonservisi için indirim yaptığı ifade edildi.

Kapıyı 1 milyon 200 bin TL'den açan İzmir ekibininin son görüşmede 750 bin TL'ye kadar fiyatı düşürdüğü bildirilirken, transferin gerçekleştiği vurgulandı. Altınordu'nun 750 bin TL'nin yanı sıra Yusuf'un başka takıma transferinden de yüzde 25 pay alacağı dile getirildi. Altınordu'nun öz kaynağından A takıma kazandırdığı 22 yaşındaki oyuncu, son 4 sezonda oldukça istikrarlı bir görüntü çizdi. Kulüp kariyerinde 144 maça çıkan Yusuf 4 kez fileleri havalandırdı.

DHA