Çaykur Rizespor - Yılport Samsunspor maç sonucu: 3 - 2

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, TFF 2. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor’u 3-2 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR:

18. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Scepovic’in düşürülmesiyle kazanılan faul atışında sol kanatta Moroziuk’un ceza sahası içerisine orta şut karışımı vuruşunda, yere çarpan top kaleci Ahmet Altın’ı yanıltarak filelere gitti: 1-0.

28. dakikada Vetrih’in ara pasında ceza sahası içerisine giren Scepovic, bekletmeden plase vuruşla topu kaleci Ahmet Altın’ın üzerinden filelere gönderdi: 2-0.

31. dakikada defansın hatasından yararlanan Scepovic araya girerek topu kapmayı başardı. Bu futbolcunun topu sürüp ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden plase vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.

41. dakikada kazanılan köşe vuruşunda, Ramazan Çevik’in sağdan ceza sahasına ortasında Vetrih’in filelere gitmekte olan topa dokunuşunda meşin yuvarlak Aytaç Sulu’nun önünde kaldı. Bu futbolcu altı pas içerisinde boş kaleye topu gönderdi: 3-1.

86. dakikada kazanılan penaltı atışında İlyas Kubilay Yavuz’un vuruşunda top kaleci Tarık Çetin’in sağından filelere gitti: 3-2.

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğü ile tamamlandı.

İki takım arasındaki rövanş maçı, 17 Aralık Salı günü Samsun’da oynanacak.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Emre Malok, Erkan Akbulut, Ali Tuna

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Moroziuk (Dk. 64 Orhan Ovacıklı), Burak Albayrak, Chatziisaias, Yusuf Acer, Oğuz Kağan Güçtekin, Vetrih (Dk. 74 Eren Karadağ), Atakan Akkaynak, Muhammet Çelik, Sasse (Dk. 45 2 Emir Han Topçu), Scepovic

Yılport Samsunspor: Ahmet Altın, Aytaç Sulu, Ercan Yazıcı (Dk. 76 Ferhat Çulcuoğlu), Oğuz Gürbülak (Dk. 61 İlyas Kubilay Yavuz), Samed Hakan Kılıç, Ramazan Çevik, Onur Eriş, Nuri Terliksiz, Samet Asatekin (Dk. 61 Bahattin Köse), Erkam Reşmen, Ahmethan Köse

Goller: Dk. 18 Moroziuk, Dk. 28 ve 31 Scepovic (Çaykur Rizespor), Dk. 41 Aytaç Sulu, Dk. 86 İlyas Kubilay Yavuz (penaltıdan) (Yılport Samsunspor)

Sarı kart: Dk. 64 Vetrih (Çaykur Rizespor)