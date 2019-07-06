Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına kurban keserek başladı

Mehmet Can PEÇE/ RİZE (DHA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, kamp dönemine Rize'de Mehmet Cengiz Tesisleri'nde kurban kesrek başladı.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu’nun çalışmalarına Mehmet Cengiz Tesisleri’nde başkan Hasan Kartal, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcularla kurban keserek dualarla başladı. Antrenmana bugün yeşil mavili kulüple sözleşme imzalayan yeni transfer El Kabir de katıldı.

Antrenman öncesibasın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör İsmail Kartal, başarıyı tüm şehirle bütünleşerek ve hep birlikte el ele vererek yakalayacaklarının altını çizdi. Kartal açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bugün sezona başlama günümüz. Camiamıza hayırlı olsun. Kazasız belasız, başarılı güzel bir sezon geçirmemizi Allah nasip eder inşallah. Başkanımız, taraftarlarımız ve futbolcularımız ile hep birlikte çalışarak başarılı olacağız. Tabi ki burada başarı sadece bizde değil; en büyük gücümüz taraftarlarımız. Bir ekip çalışmasıyla birlikte bu güzel şehrimizi en güzel şekilde temsil edeceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapıp Rizespor’u hak ettiği yere taşıyacağız.”

Yakın zamanda takıma tekviyeler olacağıı belirten Kartal, lige en iyi şekilde başlamak istediklerini ifade ederek, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Transfer çok kolay olan bir olay değil. Bütün gücümüzle çalışıyoruz. Gönül ister ki bugün tüm oyuncularımızla antrenmana başlayabilseydik. Bugün Türkiye’de birçok kulüpte bu böyle. Bizler Rizespor’a faydalı olabilecek oyuncular tercih ediyoruz. Görüşmelerimiz sürüyor. Çok yakın zaman içerisinde eksik mevkilerimiz için oyuncuları aramıza katacağız. Lige en iyi şekilde başlamak istiyoruz.”

"MURİÇ KALIRSA MUTLU OLURUM"

Birçok takımın transfer gündeminde olan kosavalı oyuncu Vedat Muriç'in takımda kalmasından mutlu olacağını kaydeden Kartal, "Vedat Muriç’in kalmasını istiyorum. Bütün kulüpler santrafor arıyor. Kendisinin ve kulübün menfaati burada çok önemli. Kulüp menfaatleri doğrultusunda olabilirse olur olmazsa da kalırsa da çok mutlu olurum. Hayırlısı ne ise o olsun" diyerek açıklamalarını tamamladı.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Antrenmandan görüntüler

- İsmail Kartal'ın açıklamaları

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